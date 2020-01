OFFICIEEL - Genk blijft in Noorse vijver vissen en heeft tweede speler beet: international met verleden bij Man United

Met de Noor Kristian Thorstvedt had Racing Genk al vrij snel een eerste versterking te pakken in deze wintermercato. Mats Möller Daehli is al de tweede.

Racing Genk kwam zaterdag tot een akkoord met Mats Daehli. Dat wil zeggen dat hij nog mee op winterstage kan vertrekken met de regerende landskampioen. De Limburgers en Daehli beklonken een deal tot 2023. St. Pauli Daehli is een Noors international van 24 jaar, die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Hij komt nu uit voor Duitse tweedeklasser St. Pauli, waar hij goed was voor een goal en zeven assists in zestien matchen. Bij de jeugd speelde hij voor Manchester United. Daehli debuteerde in 2013 op 18-jarige leeftijd voor de nationale ploeg en stond ook tijdens de laatste twee interlands van Noorwegen op het veld.

