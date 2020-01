Spaanse pers opnieuw lyrisch over Courtois: "Nog nooit zo goed geweest"

Real Madrid won zaterdagmiddag zonder al te veel franjes bij stadsgenoot Getafe. Het was Thibaut Courtois die tijdens de wedstrijd alle pluimen op de hoed stak en na de wedstrijd de ene lofzang na de andere kreeg.

Voor Marca was Thibaut Courtois "de grondlegger voor de zege van Real". "Het is een waar mirakel dat Real Madrid met een voorsprong ging rusten. Dat had het te danken aan Thibaut Courtois. Hij kreeg de afgelopen maanden veel kritiek maar snoerde die vandaag alweer vakkundig de mond."

Sportkrant AS ging nog een stapje verder. Zij vonden deze Courtois "de beste sinds hij bij Real Madrid toekwam". Met drie geweldige reddingen hield hij zijn ploeg in de eerste helft recht. Als hij zo blijft presteren dan wordt de trofee voor minst gepasseerde doelman opnieuw de zijne."

Ook Sport en Mundo Deportivo delen die mening. "Courtois was de beste man op het veld. Hij heeft de wedstrijd bepaalt. Voor die Trofeo Zamora is hij na vandaag opnieuw topkandidaat. Hij was een muur voor de spelers van Getafe."