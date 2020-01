Hoe doen de huurlingen van Club Brugge het? Absolute uitblinkers, enkele titularissen en vaste bankzitters

Jong en beloftevol, maar nog niet rijp voor het grote werk, of overbodig; Club Brugge stuurde in juli en augustus een half legertje huurlingen uit naar reeksgenoten en Europese clubs. Hoe is het met hen gesteld?

Na de komst van Simon Mignolet moest de Kroaat plots twee doelmannen voor zich dulden in de pikorde. Het Italiaanse SPAL bood een uitweg, maar ook daar verzeilde hij op de bank. De ervaren Etrit Berisha is al heel het seizoen titularis.

Nog een doelman die het moest afleggen tegen Mignolet, Horvath en Shinton. De ex-Rouche werd dan maar naar stadsgenoot Cercle gestuurd. Daar begon hij als doublure van Badiashile, maar onder Bernd Storck werd hij de vaste nummer 1. Een toekomst bij Club Brugge lijkt echter niet voor hem weggelegd, tenzij Horvath zou vertrekken volgend jaar.

Debuteerde vorig seizoen onder Leko in de Pro League en de Champions League, maar moet nu ervaring opdoen bij Jong PSV in de tweede klasse. Ngonge stond in 13 van de 15 matchen in de basis en liet aardige statistieken optekenen: 5 goals en 2 assists. Hij mocht ook al twee keer op de bank zitten bij de grote jongens van PSV.

Zouden ze bij Club al spijt hebben dat hij mocht vertrekken? Leko posteerde hem zelden centraal op het middenveld -zijn beste positie- en in de verdediging liet hij vaak steken vallen. De kans dat ze hem terugzien bij Brugge is klein, want Hellas Verona kan hem relatief goedkoop overnemen. In de Serie A bloeide hij helemaal open. Zelfs Napoli zou geïnteresseerd zijn.

Nog iemand die vorig seizoen zijn stempel niet kon drukken en nu helemaal ontketend is. De Iraanse spits koos op het einde van de zomermercato voor een uitleenbeurt naar zijn oude, vertrouwde Mambourg. Zijn aandeel in de huidige tweede plaats van de Carolo's is niet te onderschatten. Rezaei zit aan acht goals en keert volgende zomer terug naar Club.

Was overbodig bij Brugge en kon vorig seizoen niet overtuigen tijdens een uitleenbeurt aan OHL. In Bulgarije gaat het hem beter af. Touba begon als bankzitter aan zijn avontuur bij PFC Beroe, maar is nu al acht matchen op rij titularis. PFC is een middenmoter in de Bulgaarse eerste klasse.

Erhan Masovic

De Servische verdediger wordt voor het tweede opeenvolgende seizoen uitgeleend. Vorig jaar aan Trencin, nu aan de Deense eersteklasser AC Horsens. Daar maakte hij al meer minuten bij het reserveteam dan bij de A-kern, waar hij toch meer wel dan niet bijzit. Masovic heeft nog anderhalf jaar contract bij blauw-zwart.

De centrale middenvelder speelt terug bij de Club waar blauw-zwart hem in 2017 wegplukte. In zijn eerste seizoen in Brugge maakte hij sporadisch minuten, waarna hij op huurbasis een degelijk seizoen draaide bij KV Oostende. Vanlerberghe speelt nu zijn beste seizoen sinds... zijn laatste jaar bij Malinwa.