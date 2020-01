"De Muur!" Hebben de Spaanse media voorgoed hun kar gekeerd over Thibaut Courtois?

De meningen in de Spaanse pers over Thibaut Courtois zijn op een paar maanden tijd volledig bijgesteld.

In zijn eerste seizoen bij Real Madrid en vooral in de eerste maanden van zijn tweede seizoen, toen eigenlijk gewoon heel de club slecht presteerde, werd Thibaut Courtois met alle zonden van Israël beladen. Elk foutje en elke tegengoal werd er onder het vergrootglas gehouden.

Maar de laatste maanden is Thibaut Courtois weer zijn oude zelf, met puike reddingen, weinig tegendoelpunten en veel clean sheets; negen in zestien competitiematchen. Op bezoek bij Getafe speelde Real Madrid geen wereldpartij, maar won het wel met 0-3, mede dankzij een ijzersterke Courtois.

📰 EL MURO

🗓 Nuestra portada de hoy, 6 de enero pic.twitter.com/PMDRoZRoF1 — Diario AS (@diarioas) January 5, 2020

Dat had AS ook gezien en het resultaat mocht er zijn. Maandag zes januari pakte de krant uit met een grote foto van onze nationale nummer 1 met het bijschrijft 'De muur'. Zoveel kritiek Courtois dus moest slikken van de Spaanse pers, zo lovend zijn diezelfde kranten nu over hem. Het kan verkeren.