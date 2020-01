Wintermercato 1B: windstilte bij drie clubs, Beerschot en Lommel meest actief

De jaarwisseling betekent traditiegetrouw de opening van de transfermarkt. Enkele ploegen uit 1B zijn snel uit de startblokken geschoten, terwijl anderen liever de kat uit de boom kijken.

De twee ploegen die een vliegende start namen zijn Beerschot en Lommel. De Antwerpenaren trokken net voor ze op het vliegtuig naar Spanje zaten nog twee verdedigers aan: Frédéric Frans van Lierse Kempenzonen en Baptiste Aloé, een Fransman met een verleden bij Marseille. Lommel versterkte zich op permanente basis met Luxemburgs international Chris Philipps en op huurbasis met de jonge Gambiaan Pa Omar Babou.

Ook langs uitgaande zijde was er activiteit bij die twee ploegen. Lommel stalde Ben Santermans bij Lierse Kempenzonen en Beerschot besloot om het contract van Irakli Bugridze te ontbinden. Roeselare liet ook twee spelers vervroegd vertrekken: de Brazilianen Alyson en Fumaça.

Ghandri en Sigurdarson

Bij drie ploegen registreerden we nog geen beweging. Zowel bij Oud-Heverlee Leuven als Virton lijkt men het juiste moment af te wachten. Bij Sporting Lokeren liggen de zaken anders. Zij kregen een transferverbod opgelegd, maar als de club in januari zijn betalingen op orde heeft, mag er weer getransfereerd worden. De Wase club wou dat tegen 10 januari in orde brengen.

Dan resten er nog twee clubs: Westerlo en Union. De Kemphanen wisten Nader Ghandri te strikken. De beresterke Tunesiër speelde vorig jaar al op uitleenbasis in het Kuipje en dit jaar werd zijn contract in december ontbonden door Antwerp. Union versterkte zich met een IJslandse international. De Brusselaars telden 300.000 neer voor Aron Sigurdarson.