Serie A: Ibrahimovic en Castagne beginnen op de bank, Nainggolan start wél

Dat er vandaag gevoetbald wordt in Italië komt door Driekoningen. Een feest dat in Italië meer voorstelt dan bij ons.

Over koningen gesproken: Zlatan Ibrahimovic begint op de bank bij AC Milan, dat Sampdoria op bezoek krijgt. Ook Timothy Castagne begint op de bank bij Atalanta, dat Parma ontvangt.

Radja Nainggolan begint wél in de basis bij Cagliari. Hij kijkt het juventus van Cristiano Ronaldo in de ogen.

