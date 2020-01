Goudhaantjes uit verschillende competities gegeerd wild op de transfermarkt

De transfermarkt is al enkele dagen open en dus zijn er heel wat geruchten. Er zijn enkele (jonge) spelers zeer sterk begonnen aan dit seizoen en dus worden ze in verband gebracht met een transfer naar een topclub. We bekijken verschillende spelers in dit artikel.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü is sterk bezig centraal achterin bij Leicester City. Hij is op zeer weinig fouten te betrappen en ook de topclubs zijn een grote fan van de Turk. Vooral Manchester City zou volgens verschillende Engelse media veel interesse hebben. De Engelse topclub zit nogal krap centraal achterin door enkele blessures. Ze zouden zo'n 45 miljoen pond willen betalen, maar Leicester City wil 75 miljoen pond.

Max Aarons

Max Aarons is een jong talent van Norwich City. Norwich staat laatste in de Premier league, maar de rechtsachter valt wel in positieve zin op. Arsenal en Tottenham zouden hem, volgens talkSPORT, graag willen, maar de Spurs zijn voorlopig favoriet. Aarons moet de concurrentie aangaan met Aurier.

Merih Demiral

Merih Demiral houdt de laatste weken De Ligt op de bank bij Juventus, maar toch start hij niet elke week in de basis. Hij is net zoals Söyüncü een jonge Turkse verdediger. Dortmund, Leicester City en Arsenal zouden hem, volgens Engelse media, meer speeltijd willen geven. Dortmund heeft zelfs een bod gedaan van 40 miljoen euro, maar het bod werd geweigerd door de Italiaanse topclub.

Reinier

Reinier is een jonge Braziliaanse aanvaller van Flamengo. Hij zou later deze maand officieel een speler worden van Real Madrid. Er gaan al langer geruchten de ronde, maar de Spaanse topclub zou volgens verschillende Spaanse media nu ook 35 miljoen euro over hebben voor de Braziliaan.

Dani Olmo

Dani Olmo heeft zich dit seizoen laten zien bij Dinamo Zagreb. De aanvallende middenvelder speelde een uitstekende Champions League en FC Barcelona zou Olmo nu willen terughalen. Olmo speelde in het verleden namelijk al bij de Catalaanse club. Via FC Barcelona hoopt Olmo een plaats in de selectie voor het EK te bemachtigen. Volgens The Daily Mail is er echter nog geen akkoord tussen de twee clubs

Thomas Lemar

Lemar zit op een zijspoor bij Atlético Madrid en Tottenham zou daardoor wel interesse tonen. De Spurs willen hem lenen voor 6 miljoen euro om hem daarna over te kopen voor 60 miljoen euro, aldus The Independent.

Harry Winks

En dan is er nog Harry Winks. De jonge centrale middenvelder komt weinig aan spelen toe de laatste weken onder Mourinho en het is de clubs uit Manchester niet ontgaan. Vooral Manchester United zou een bod willen uitbrengen op de jonge Engelse speler.