Jonathan David speelt komende wedstrijden met iemand speciaal in gedachten: "Elke wedstrijd nu voor haar"

Het vergaat Jonathan David uitstekend bij AA Gent. De aanvaller scoort geregeld zijn doelpunt voor de Buffalo's, iets wat hij deze dagen aan iemand speciaal opdraagt.

Enkele weken voor de winterstop kreeg David het trieste nieuws dat zijn moeder was gestorven ten gevolge van kanker. Daardoor miste hij enkele wedstrijden om bij zijn familie in Canada te zijn, maar de 19-jarige aanvaller wil er nu opnieuw staan.

"Dat afscheid viel me enorm zwaar. Gelukkig waren er veel mensen rondom mij die mij steunden en hielpen met het rouwen", vertelt Jonathan David aan Sporza. "Ondertussen gaat het beter. De komende matchen zal ik maar aan één persoon kunnen denken. Eigenlijk altijd."

Voor David zelf is dit het jaar van de definitieve ontbolstering bij de Buffalo's. "Ik ben nu echt een basisspeler. Dan gaan de statistieken automatisch omhoog. Nu is de chemie ook beter tussen ons. Dat merk je ook vooraan met Laurent (Depoitre), Roman (Jaremtsjoek) en ik. We vinden elkaar blindelings."