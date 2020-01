Renaud Emond op weg naar de uitgang bij Standard

Is Renaud Emond in Marbella aan zijn laatste uren als spits van Standard bezig? Het heeft er alle schijn van.

Volgens Ouest France staat Emond op het punt Standard te ruilen voor Nantes. Hij zou er een contract voor twee en een half jaar kunnen tekenen.

Standard dreigt zo zijn topschutter te verliezen. Emond trof al zeven keer raak in de competitie.

De Rouches namen de spits in de zomer van 2015 over van Waasland-Beveren. In 139 wedstrijden trof hij 43 keer raak voor Standard. Hij ligt nog tot de zomer van 2021 onder contract in Luik en zal dus de nodige miljoenen opleveren.