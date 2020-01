Samatta liet miljoenenaanbod uit Midden-Oosten schieten, paar Premier League clubs tasten af

Is er straks nog een sterkhouder van de kampioenenploeg die Racing Genk vaarwel zegt? Ally zou deze winter kunnen vertrekken.

De spits uit Tanzania greep vorig seizoen net naast de topschutterstitel en had een groot aandeel in de Genkse landstitel. Het leverde hem interesse uit het Midden-Oosten op en een financieel zéér interessant aanbod, maar voor Ally Samatta primeerde het sportieve, meldde Het Laatste Nieuws.

Geen avontuur dus in de woestijn voor Samatta, hij wil liever naar de Premier League. Er zouden met Norwich, Crystal Palace en Brighton ook gegadigden zijn, maar voor Engelse clubs is het niet makkelijk om een speler aan te trekken die niet voor een EU-land speelt en al zeker niet als zijn land niet in de top-50 van de FIFA-ranking staat.

Ook Lazio Roma en Eintracht Frankfurt hebben interesse. Racing Genk heeft een prijs voor hem in gedachten: tien miljoen euro. Er is nog geen concreet bod geweest.