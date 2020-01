Na een knettergekke slotfase in Atlético Madrid - FC Barcelona kent Real zijn tegenstander in de finale van de Spaanse Supercup

Atlético Madrid is de tweede finalist in de Spaanse Supercup. De hoofdstedelingen bogen in de slotfase een achterstand helemaal om. In de finale wacht Real Madrid.

Zondag krijgen we een onvervalste Madrileense derby in... Saoedi-Arabië. Real Madrid en Atlético Madrid maken onder elkaar uit wie de Spaanse Supercup wint. Nochtans leek er lange tijd een Clasico in de maak. Maar een sterke Jan Oblak en een knettergekke slotfase beslisten anders over de eindstrijd van komende zondag. Ommekeer Tot tien minuten voor affluiten stonden los Colchoneros met 1-2 in het krijt. Doelpunten van Alvaro Morata en Angel Correa beslisten anders over de strijd. ⏱ 94' [ 2-3 ] ‼❕‼𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋‼❕‼



