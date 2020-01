Je moet het maar doen: ex-speler Waasland-Beveren tekent in 14 minuten tijd voor twee clubs

Kafka op z'n best: Rafidine Abdullah, ex-speler van Waasland-Beveren, heeft een nieuwe club gevonden. Dewelke, dat moet hij zelf nog uitmaken blijkbaar.

Abdullah, wiens contract vorig seizoen ontbonden werd bij Waasland-Beveren, was een vrije speler. Maar blijkbaar ook gegeerd, want op een tijdsspanne van 14 minuten werd hij bij twee verschillende clubs aangekondigd. Eerst bij het Zwitserse Lausanne Ouchy en even later bij het Spaanse Hercules.

Dat is intussen al 24u geleden en sindsdien is er nog geen doorbraak voor wie hij nu precies gaat spelen, want beide clubs hebben de aankondiging laten staan. Waarschijnlijk heeft zijn management hem bij verschillende clubs aangeboden en zijn ze er beiden van overtuigd dat hij voor hen heeft gekozen.