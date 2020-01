Lokeren is zwaar geblesseerde huurling mogelijk al kwijt: "Parma beslist over zijn toekomst"

Sporting Lokeren lijkt een pion te zullen verliezen in de strijd tegen de degradatie. Abdou Diakhaté heeft een zware knieblessure opgelopen.

Sporting Lokeren moet het een hele poos zonder Abdou Diakhaté doen. De centrale middenvelder heeft een hardnekkige knieblessure en komt mogelijk niet meer in actie voor de Waaslanders. Diakhaté wordt door de rode lantaarn in 1B gehuurd van Parma en de Senegalees vertoeft nu in Italië om zijn knie verder te laten onderzoeken.

"Zijn huidige club Parma FC zal nadien een beslissing nemen over de toekomst van de 25-jarige middenvelder. Op dit moment staat Diakhaté nog steeds onder huurcontract bij Sporting Lokeren", deelde Lokeren vrijdag mee. Het is dus mogelijk dat de 0-4 nederlaag tegen Westerlo zijn laatste wapenfeit was voor de club.

Diakhaté startte dit seizoen twee keer in de basis en viel acht keer in.