KV Oostende-middenvelder: "We moeten winnen van Waasland-Beveren, maar 'moeten' is een gevaarlijk woord..."

KV Oostende is als laatste Belgische club op stage vertrokken. Ook KVO koos voor de Spaanse zon.

“De laatste weken zijn een rollercoaster geweest”, vertelde middenvelder Michiel Jonckheere aan Sporza “Met de overwinningen tegen Anderlecht en AA Gent dacht iedereen dat we veilig waren, maar dan zijn Waasland-Beveren en Cercle Brugge beginnen te winnen en is er nu toch weer druk.”

“De eerste wedstrijd wordt meteen cruciaal: thuis tegen Waasland-Beveren moeten we eigenlijk gewoon winnen, maar ‘moeten’ is in het voetbal altijd een gevaarlijk woord."

"Ons programma voor de komende matchen is op papier niet zo zwaar, maar dat is misschien net in ons nadeel: we hebben het beter gedaan tegen de topploegen dan tegen de kleinere ploegen.”

KVO heeft momenteel één punt meer dan Waasland-Beveren en een voorgift van zeven eenheden op Cercle Brugge. De achterstand op Eupen bedraagt ook maar één punt.