Hoe zou het zijn met... Aleksandar Bjelica

Aleksandar Bjelica heeft enkele jaren in de Belgische competitie gespeeld. KV Mechelen haalde hem weg bij Helmond Sport. KV Mechelen verkocht hem na een jaar aan KV Oostende, maar ook daar zou hij niet lang spelen. Hij trok naar Korona Kielce, maar nu is hij uitgeleend aan ADO Den Haag.

Aleksandar Bjelica begon zijn carrière ook in Nederland. Hij speelde bij de jeugd van Quick Boys, Ajax, ADO Den Haag en FC Utrecht. Het is bij de laatstgenoemde club dat hij voor het eerst een kans krijgt bij de grote jongens.

De Servische verdediger wordt in 2014 uitgeleend aan Sparta Rotterdam, maar dan loopt het mis. Ze speelden namelijk tegen N.E.C, maar Bjelica wilde alleen naar het stadion komen als hij in de basis zou staan. Sparta Rotterdam stuurde hem dan in november al terug naar FC Utrecht. De Nederlandse club was niet tevreden over de mentaliteit van Bjelica en ze besloten zijn contract te ontbinden.

Bjelica kreeg een kans bij PEC Zwolle, maar ook daar zou hij maar een half seizoen spelen. Helmond Sport haalt hem daar weg en vanaf dan loopt het beter voor de verdediger. Hij zou 5 keer scoren in 19 wedstrijden en hij trok de aandacht van KV Mechelen.

KV Mechelen

Bij KV Mechelen is Bjelica een vaste waarde als linksachter. Defensief stond hij zeker zijn man en ook aanvallend wilde hij zijn steentje bijdragen. Hij speelde in totaal 41 wedstrijden voor KV Mechelen en daarin scoorde hij 3 keer en gaf hij 2 assists. Na anderhalf seizoen weet KV Oostende hem echter weg te plukken.

KV Oostende

Ook bij KV Oostende doet Bjelica het niet slecht. Ook hier zou hij anderhalf seizoen spelen. Hij was goed voor 4 doelpunten en 6 assists in 41 matchen. In Februari 2019 besluit Bjelica naar Korona Kielce te trekken in Polen.

Daar zou hij niet veel aan spelen toekomen en de Poolse club leende hem deze zomer uit naar ADO Den Haag. Hij kent de club goed, omdat hij daar bij de jeugd heeft gespeeld, maar toch draait het niet voor hem. Bjelica moet voorlopig tevreden zijn met twee invalbeurten in de Eredivisie.