Hoe zou het zijn met... Idrissa Doumbia

Idrissa Doumbia is een 21-jarige defensieve middenvelder en speelt nu bij Sporting CP. Toch heeft hij ook een verleden in de Belgische competitie, want hij speelde voor Anderlecht en hij werd door Anderlecht één seizoen uitgeleend aan Zulte Waregem.

Idrissa Doumbia begon zijn carrière in zijn thuisland Ivoorkust bij ES Bingerville. Daar deed hij het echter uitstekend en Anderlecht had hem in het vizier. De Belgische topclub haalde hem binnen, maar veel kansen zou Doumbia niet krijgen. Hij speelde vijf keer mee. Anderlecht besloot hem het volgende seizoen uit te lenen aan Zulte Waregem en daar brak hij echt door. Hij werd een sterkhouder centraal op het middenveld en hij zou 34 wedstrijden spelen. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij één assist. Hij keerde na het seizoen terug naar Anderlecht, maar daar werd duidelijk dat Doumbia beter andere oorden kon opzoeken. De fysiek sterke middenvelder trok naar Akhmat Grozny en daar trok hij zijn positieve lijn gewoon door. Hij werd ook in Rusland een sterkhouder en na een half seizoen kreeg hij al de kans om in Portugal te gaan spelen bij Sporting CP. Daar speelt hij nu nog altijd en hij doet het zeker niet slecht. Hij pikte in de tweede seizoenshelft geregeld een match mee en ook dit seizoen speelde hij al 24 matchen voor de Portugese topclub.