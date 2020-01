Zware aderlating voor FC Barcelona: sterkhouder moet geopereerd worden

Luis Suarez, die een knieblessure opliep in de Super Cup wedstrijd tegen Atletico Madrid, zal een operatie nodig hebben. FC Barcelona liet het weten in een officiële mededeling.

Luis Suarez heeft een meniscusblessure opgelopen aan zijn rechterknie tijdens de Spaanse Super Cup-wedstrijd tegen Atletico Madrid. De Uruguayaanse spits zal worden geopereerd. FC Barcelona maakte het nieuws zaterdag officieel, zonder verdere informatie te geven over hoe lang de speler buiten actie zal zijn.

Het is een zware aderlating voor de Catalaanse club, want Suarez is natuurlijk één van de sterkhouders. Hij scoorde dit seizoen al 14 doelpunten en hij gaf 11 assists in 23 wedstrijden.