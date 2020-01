Man van de match Brüls: "In de eerste periode verloren we gelijkaardige match"

Westerlo moest gisteren bijna zeventig minuten zoeken om een gaatje te vinden in de afweergordel van Lommel. Niet toevallig maakte Brüls met een assist en knap doelpunt het verschil.

Westerlo nam zaterdagavond verdiend de maat van Lommel, maar een 'walk in the park' werd het allerminst. Lommel kon rekenen op een strakke organisatie, waarmee Westerlo het moeilijk had.

Het was niet toevallig Christian Brüls die het verschil maakte. Hij was de beste speler op het veld en zorgde als een van de enige spelers voor creativiteit en ideeën. "We wilden 2020 starten met drie punten en het doet deugd dat we daarin zijn geslaagd."

"Toch wisten we dat we een zware match tegemoet gingen. Het zware veld hielp ons ook niet. Volgens mij is dit het slechtste veld in 1B. De overwinning is verdiend omdat we veruit de meeste kansen gecreëerd hebben. Alleen in de laatste dertig meter ontbrak het ons aan de nodige scherpte", aldus Brüls.

Westerlo moest geduldig zijn en wachten tot minuut 70 vooraleer ze op voorsprong kwamen. "Het is niet altijd eenvoudig wanneer het zo lang 0-0 blijft. In de eerste periode speelden we tegen Beerschot een gelijkaardige wedstrijd en bleven we met lege handen (0-1 nederlaag) achter. Nu zijn we veel rustiger gebleven en zijn we niet gaan forceren", aldus de maker van het knappe tweede Westelse doelpunt.