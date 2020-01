Benteke op zoek naar vertrouwen voor het EK, 'Engelse topclub bereid om hem een handje te helpen'

Christian Benteke beleeft geen gemakkelijk seizoen bij Crystal Palace. Deze transferperiode werd hij meermaals in verband werd gebracht met Club Brugge, maar ook in Engeland blijft de Rode Duivel erg populair.

Christian Benteke heeft nog geen enkele goal gescoord voor Crystal Palace dit seizoen en met het oog op Euro 2020 is een iets positievere omgeving opzoeken een plausibele optie. Met die insteek probeerde Club Brugge iets te forceren deze wintermercato, maar zonder succes.

Onze landgenoot blijft een populaire speler in de Premier League en volgens the Sun werd de voormalige goalgetter van Aston Villa en Liverpool voorgesteld bij Tottenham, vorig jaar nog finalist in de Champions League, maar nu op zoek naar aansluiting met de top-4.

De Spurs kunnen voorin nog wel iemand gebruiken, want Harry Kane is nog minstens tot april uit roulatie. Christian Benteke zou dus een oplossing op de korte termijn kunnen zijn. De aanvaller kent de competitie door en door en valt in de smaak bij José Mourinho. Wordt vervolgd.