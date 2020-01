PSV verdedigt aankoopbeleid: "Wat heeft Eden Hazard al laten zien bij Real?"

De zomertransfers van PSV pakten in de eerste seizoenshelft niet al te best uit. In Eindhoven vraagt men om wat geduld.

Technisch directeur John de Jong verdedigde zijn transferbeleid door naar een aantal internationale toptransfers te verwijzen. "Kijk naar de grootste teams: Eden Hazard voor honderd miljoen naar Real Madrid, João Felix voor 125 miljoen naar Atlético Madrid, Pépé voor tachtig miljoen naar Arsenal. Wat hebben zíj in hun eerste half jaar laten zien? Niet heel veel, als je het mij vraagt, vertelde De Jong aan Voetbal International. "Laat nieuwkomers fouten maken, laat ze spelen. Na een half jaar is het nog veel te vroeg om een transfer te beoordelen. "Ik denk dat sommige mensen niet heel goed kunnen inschatten wat erbij komt kijken om vanuit de spelersmarkt een aantal transfers te realiseren", “Bovendien hebben we vorig jaar de contracten van Mohamed Ihattaren en Donyell Malen verlengd, Steven Bergwijn hier kunnen houden en het contract van Cody Gakpo verlengd. Dat was allemaal erg belangrijk voor PSV.”