'Arteta is nog maar net weg, maar wil al speler van Manchester City naar Arsenal halen'

Mikel Arteta is sinds enkele weken aan de slag als coach van Arsenal FC. De Spanjaard wil versterking en lonkt daarvoor richting zijn voormalige werkgever.

Mikel Arteta hoopt namelijk John Stones weg te plukken bij Manchester City. De verdediger heeft met het oog op het EK speelminuten nodig en zou die in Londen kunnen verzamelen.

Volgens The Sun zijn Arsenal FC en the Citizens al aan het praten over een verhuur van de verdediger. Stones ziet een nieuwe samenwerking met Arteta alvast zitten.