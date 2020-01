🎥 Lukaku knalt Inter voorbij Cagliari met twee doelpunten (waarvan eentje na amper 20 seconden)

Internazionale FC mag blijven dromen van bekerwinst in Italië. De Milanezen hadden vanavond geen problemen met Cagliari Calcio. Romelu Lukaku opende de score na amper twintig seconden.

Internazionale FC won vanavond met 4-1 van Cagliari Calcio. Romelu Lukaku had amper twintig seconden nodig om zijn eerste van de avond tegen de netten te duwen. Al kreeg hij de nodige medewerking van de bezoekers.

LUKAKU SCORES BEFORE PEOPLE’S STREAM LOADED 😂 pic.twitter.com/LcheSH5IZ7 — Uncle Sharma (@RSharmzz) January 14, 2020

Big Rom was al snel een tweede keer aan het feest, maar de VAR vond het nodig om het boeltje te verknallen. Maar uitstel is geen afstel. In de tweede helft haalde de Rode Duivel alsnog zijn gram met een tweede doelpunt van de avond.

Lukaku has just had this goal ruled out for offside...#InterCagliari pic.twitter.com/KRfZIswfDM — Out Of Context VAR images. (@OutofcontxtVAR) January 14, 2020

Radja Nainggolan stond negentig minuten op het veld, maar Cagliari kon nooit echt een vuist maken tegen de machine die Inter stilaan aan het worden is.