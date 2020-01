Henry is nog maar pas een record kwijt en daar is Kevin De Bruyne al om het volgende te verpulveren

Meer dan ooit is Kevin De Bruyne de dirigent van dit Manchester City. Tegen Aston Villa diende hij zijn spitsen weer twee goals op een presenteerblaadje aan, waardoor hij al aan 14 assits zit. Een nieuw record is in de maak...

En het mikpunt voor dat record is Thierry Henry. Die arme Fransman, zou je haast denken, want zondag speelde hij de titel van 'Beste buitenlandse schutter in de Premier League' kwijt aan Sergio Agüero, die tegen Aston Villa zijn 176e en 177e goal in de Engelse eerste afdeling maakte.

In diezelfde 6-1 tussen Manchester City en Aston Villa kwam Kevin De Bruyne twee assists dichter bij de magische kaap van 20. Dat is het aantal assists dat Thierry Henry in het seizoen 2002/03 liet optekenen. Volgens de officiële statistieken van de Premier League zit Kevin De Bruyne nu aan 14 stuks.

Op naar de 25?

Drie seizoenen geleden kwam 'King Kev' al eens in de buurt van het 17 jaar oude record. Toen strandde hij op 18 stuks, even veel als Frank Lampard en David Silva. Om de kaap van 20 te ronden, moet De Bruyne eerst Özil evenaren. Hij gaf in 2015/16 19 assist.

Als Kevin De Bruyne aan dit temp blijft verderdoen, dan zal hij het record van Henry niet breken, maar verpulveren. Gemiddeld zit KDB nu aan 1 assist per 123 minuten. Als hij nog 16x90' in actie komt aan hetzelfde gemiddelde, dan zal hij nog minstens 11 cruciale passes geven, wat het totaal op 25 stuks brengt.

Henry kan dus al maar beter een vette kaars branden als hij zijn record niet wil zien sneuvelen... Al zal De Bruyne niet nog alle resterende matchen 90 minuten op het veld staan natuurlijk.