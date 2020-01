Deze spelers wonnen de Gouden Schoen al eerder bij een "kleine" club: 66 jaar geschiedenis

Vanavond weten we of Hans Vanaken zichzelf opvolgt op de erelijst van de Gouden Schoen. Zijn grote uitdager: Dieumerci Mbokani. Hij kan de zestiende speler zijn van een "kleine" club (niet-G5-club) die de trofee in ontvangst mag nemen.

Voor dit lijstje kijken we naar de huidige gang van zaken en over de status van clubs over de jaren heen. Want zoals elke speler heeft ook elke club een periode waarin het met kop en schouders bovenuit steekt. Deze vijftien spelers wonnen dan ook de Gouden Schoen bij een club die geen deel uitmaakt van de huidige G5 (Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, Standard, KRC Genk).

1954 - Rik Coppens (Beerschot)

Rik Coppens is de man van de geschiedenisboeken. Niet enkel omwille van zijn fenomenale wijze van voetballen en zijn penalty en deux temps, maar ook omdat hij de allereerste winnaar was van de Gouden Schoen op 24-jarige leeftijd. Hij overleed in 2015.

1955 - Fons Van Brandt (Lierse)

Fons Van Brandt was een kind van het Lisp. Hij speelde in totaal veertien jaar voor de club uit Lier. In de jaren vijftig kende Lierse geen topjaren, maar was Van Brandt een trouw sluitstuk. De verdediger liet de schoen waarmee hij een wereldpartij speelde voor een continentale selectie in Belfast vergulden. Hij overleed in 2011.

1956 - Vic Mees (Antwerp)

Victor Mees was de allereerste winnaar van de Gouden Schoen voor Antwerp. Mees - ook een kind van het huis - speelde maar liefst twintig jaar voor The Great Old en 649 wedstrijden. Dat leverde hem ook de bijnaam Mister Antwerp op. Hij overleed in 2012.

1959 - Lucien Olieslagers (Lierse)

Lucien Olieslaegers is tot op heden de enige winnaar die nooit een selectie kreeg bij de Rode Duivels. In 1959 won de Kempenaar voor Rik Coppens de trofee. Olieslagers speelde als verdediger eerst voor OG Vorselaar en trok dan naar Lierse waar hij elf jaar vertoefde. Nadien speelde hij nog voor KV Mechelen.

1966 - Wilfried Van Moer (Antwerp)

Een lichtpunt in de mindere jaren die het stamummer 1 in de jaren zestig kende, was Wilfried Van Moer. De Kleine Generaal trok van SK Beveren de Schelde over en kwam drie seizoen uit voor Antwerp. Daar won hij in zijn tweede jaar de Gouden Schoen. Nadien speelde Van Moer nog voor onder meer Standard. Hij won drie keer de trofee.

1968 - Odilon Polleunis (STVV)

De enige speler van Sint-Truiden in dit rijtje is Odilon Polleunis. De aanvaller begon zijn carrière bij de Kanaries en verbleef er elf jaar. Lon speelde ook 22 keer voor de Rode Duivels waarin hij tien keer scoorde. Zijn carrière eindigde abrupt. In een omkoopschandaal werd hij schuldig bevonden waarop de toen 34-jarige voetballer meteen stopte met voetballen.

1973 - Maurice Martens (RWDM)

Maurice Martens is een geboren en getogen Aalstenaar. Daar begon hij zijn jeugdcarrière waarna Anderlecht hem wegplukte om Martens zijn eerste basisminuten te geven op het hoogste niveau. Enkele jaren later trok de verdediger naar RWDM waar hij onder andere Johan Boskamp tegenkwam en de gouden dagen van de club meemaakte. Martens speelde twaalf jaar voor de Brusselaars.

1975 - Johan Boskamp (RWDM)

De alombekende Johan Boskamp won naast een titel met RWDM ook een Gouden Schoen in België. Het waren gouden tijden voor de club uit Molenbeek. Twee jaar eerder won Maurice Martens ook de Gouden Schoen. In 2012 konden mensen bieden op de vergulde schoen van Boskamp voor SOS Kinderdorpen, de toenmalige jaarlijkse kerstactie van de Jupiler Pro League. De schoen bracht 9.600 euro op. Het was Het Laatste Nieuws dat het meeste bood en de trofee opnieuw aan Boskamp schonk. De Nederlander was de eerste buitenlander die de schoen won.

Als we Jean-Marie Pfaff één van de beste Belgische doelmannen aller tijden noemen, overdrijven we zeker niet. Naast zijn glorieperiode bij Bayern München kende Pfaff ook gouden jaren bij "zijn" SK Beveren, de club waar alles begon voor El Simpatico.

1979 - Jean Janssens (SK Beveren)

Een jaar later was het opnieuw prijs voor de Waaslanders. Na een beker en een titel was het deze keer flankspeler Jean Janssens die de trofee voor beste speler van het jaar in de wacht mocht slepen. Hij was toen 35 jaar en was lang de oudste winnaar. In 2000 ging Lorenzo Staelens met die "eer" lopen. Onder andere in het Europese parcours van Beveren was hij toen een spelbepaler.

1981 - Erwin Vandenbergh (Lierse)

Erwin Vandenbergh begon zijn avontuur in eerste klasse op het Lisp. Meteen was duidelijk dat hij een neus voor doelpunten had. In 1980 werd hij zelfs topschutter van Europa met 39 doelpunten. Pas een jaar later ontving hij de Gouden Schoen en bleef hij bij Lierse. In 1982 kwam Anderlecht hem wegplukken.

1987 & 1989 - Michel Preud'homme (KV Mechelen)

Michel Preud'homme is de enige in dit rijtje die de Gouden Schoen twee keer won. De ex-doelman leverde onder de Mechelse lat grootse prestaties en dat ging ook de voetbalwereld niet voorbij. Zo won hij in 1987 en 1989 de Gouden Schoen. Voorlopig is hij de laatste doelman die erin slaagde om de trofee te winnen.

1988 - Lei Clijsters (KV Mechelen)

Tussen de twee trofeeën van Preud'homme ging Lei Clijsters ook met de trofee lopen. De Limburger maakte in Mechelen gouden tijden mee. Zo werd hij kampioen, won hij de beker, de Europacup II en de Europese Supercup. Clijsters overleed in 2009 ten gevolge van kanker.

1994 - Gilles De Bilde (Eendracht Aalst)

Gilles De Bilde zijn debuut voor Eendracht Aalst. In de jaren dat hij er actief was beleefden de Ajuinen hoogdagen met Jan Ceulemans als coach en met onder andere Yves Vanderhaeghe en Leo Van der Elst. De club werd in eerste nationale meteen vierde en niet veel later kwam er ook Europees voetbal aan. Gilles De Bilde was de man aan het kanon in Aalst in zowel tweede als eerste klasse.

2013 - Thorgan Hazard (Zulte Waregem)

De laatste van dit rijtje is Thorgan Hazard. De Rode Duivel won de trofee van Gouden Schoen in 2013 toen hij bij Zulte Waregem actief was. In 2012 streek hij neer aan de Gaverbeek en zorgde hij bijna mee voor dé stunt door bijna kampioen te spelen. Nadien bleef hij nog een jaar onder de hoede van Francky Dury. Hazards geleverde prestaties leverden hem dan ook terecht de trofee op.