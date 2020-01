UEFA zet één Rode Duivel in 'Team van het Jaar'

Kevin De Bruyne wordt centraal op het middenveld aan Frenkie De Jong gekoppeld. De Nederlander ruilde afgelopen zomer Ajax voor Barcelona.

Champions League-winnaar Liverpool levert vijf van de elf spelers af.

Het volledige elftal : Alisson, Alexander-Arnold, De Ligt, van Dijk, Robertson, De Jong, De Bruyne, Messi, Ronaldo, Lewandowski & Mané.

UEFA's Fans' Team of the Year of 2019 has been announced:



GK: Alisson

RB: Alexander-Arnold

CB: De Ligt

CB: Van Dijk

LB: Robertson

CM: De Jong

CM: De Bruyne

No.10: Messi

RW: Ronaldo

ST: Lewandowski

LW: Mané pic.twitter.com/QWRXTNIhWP