Romelu Lukaku zingt lofzang na opnieuw grootse prestatie: "Daar moet ik hen voor bedanken"

Romelu Lukaku liet in de kwartfinale van de Italiaanse beker nog maar eens zijn grote kunnen zien. Met twee doelpunten was hij (opnieuw) de grote man bij Inter Milaan.

Dinsdagavond scoorde Lukaku tot nog toe het snelste doelpunt van het seizoen. Na amper twintig seconden spelen duwde hij de bal tegen de netten van de Cagliari-doelman. In de tweede helft deed hij er nog eentje bij. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld", legt Lukaku uit via de clubmedia.

Maar ook al wil hij niet met te veel eer lopen, met achttien doelpunten in 25 wedstrijden lijkt Big Rom een nieuwe man geworden te zijn. "Daar moet ik mijn ploegmaten, de coaching staff en de fans voor bedanken. Iedereen geloofde hier in mij vanaf dag één. Inter was de beste beslissing en ik kan hier nog groeien en het team helpen."

"Trofeeën winnen"

"Het team helpen", voilà, de woorden zijn gezegd. "Die persoonlijke statistieken zijn uiteraard leuk, maar ik denk vooral aan het team. Ik wil hier grootse dingen verwezenlijken en prijzen pakken met Inter."

Met de kwalificatie voor de kwartfinale in de beker op zak en met een minimale achterstand op Juventus, lijkt Lukaku goed op weg om zijn doelen te realiseren. Ook al is de weg nog lang.