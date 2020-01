OFFICIEEL: Cercle Brugge haalt boomlange Griekse centrale verdediger binnen

Cercle wil zich in de komende maanden nog redden en is dan ook druk in de weer op de transfermarkt. De Vereniging stelde donderdagnamiddag de Griekse centrale verdediger Dimitrios Chatziisaias voor.

De Griekse centrale verdediger komt over van het Turkse Caykur Rizespor, hij wordt gehuurd met een aankoopoptie. Hij kwam dit seizoen 9 keer voor Rizespor uit in de Turkse eerste klasse en speelde voordien in Griekenland bij onder meer Panionios en PAOK Saloniki. Voorzitter Vincent Goemaere reageerde bijzonder tevreden op de eigen clubwebsite: "Met Dimitrios Chatziisaias halen we een brok ervaring binnen. Hij heeft de benodigde kwaliteiten om ons verdedigend compartiment te versterken. We zijn ervan overtuigd dat zijn leiderschapscapaciteiten het team op én naast het veld positief zullen beïnvloeden om zo onze doelstelling, het behoud in 1A, te verzekeren", aldus Goemaere. 🙌 Welkom bij ons, Dimitrios Chatziisaias! #levecercle



🤝 https://t.co/i6jiTPcqpN pic.twitter.com/4JCxKmoqfG — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 16, 2020