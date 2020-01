FC Barcelona dacht aan clubicoon om nieuwe coach te worden: "Dat is een droom voor de toekomst"

FC Barcelona mocht eerder deze week dan wel Quique Setién hebben voorgesteld als nieuwe coach, toch was hij niet de eerste keuze van de Catalanen. De club dacht namelijk aan een terugkeer van een waar clubicoon.

FC Barcelona wilde graag Xavi Hernandez als nieuwe coach. De Spanjaard (39) is momenteel aan de slag in Qatar bij Al-Sadd.

Naar eigen zeggen heeft Xavi geweigerd. "Eric Abidal en Oscar Grau hebben me inderdaad gevraagd of ik de nieuwe coach wilde worden, maar het was nog te vroeg. Al blijft het wel mijn ultieme droom voor de toekomst", legt Xavi uit in El Mundo Deportivo.

Al ging de beslissing van Xavi niet over één nacht ijs. "Mijn gezin was als eerste op de hoogte en ook mijn spelers heb ik ingelicht. Zij verdienen evenveel te weten wat er speelde. Na de keuze was ik even niet bij mijn positieven, maar nu is de focus weer voor honderd procent bij mijn club."