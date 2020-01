OFFICIEEL: Atalanta legt Zapata vast voor spotprijs

Atalanta heeft de aankoopoptie van Duván Zapata gelicht. De Colombiaan tekende tot 2023 bij de club van Timothy Castagne.

Atalanta huurde de Colombiaan sinds de zomer van 2018 van Sampdoria. Dit seizoen was hij een paar maanden out met een blessure aan de adductoren, maar in elf wedstrijden vond hij toch zeven keer de weg naar doel.

Transfermarkt.de schat zijn marktwaarde op 45 miljoen euro, maar Atalanta heeft hem voor twaalf miljoen kunnen overnemen. Eerder betaalde het ook wel al veertien miljoen euro om hem twee jaar te mogen huren.