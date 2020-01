Stijn Vreven teleurgesteld: "Als je zo aan de wedstrijd begint, loop je de hele tijd achter de feiten aan"

Sporting Lokeren won vorige week knap op het veld van Virton, maar gisteren werd niet gewonnen in een rechtsreeks degradatieduel met Lommel. Het werd 1-0 voor de thuisploeg na een zeer vroeg openingsdoelpunt van Vachiberadze.

Stijn Vreven zag een goede tweede helft, maar over de eerste helft was hij niet tevreden. "Als je zo aan de wedstrijd begint, loop je heel de wedstrijd achter de feiten aan. Het vertrouwen kreeg een flinke deuk, want je wil met de juiste instelling aan de match beginnen, maar na twee minuten loopt het al fout", aldus Vreven bij Proximus Sports.

"In de tweede helft zijn we de dominante ploeg en spelen we op de helft van Lommel. We kregen echter geen kansen en dan is het moeilijk om wedstrijden te winnen. Over het algemeen was het een zwakke wedstrijd met weinig kansen van beide ploegen."

Tirpan

Stijn Vreven kreeg net voor de match nog maar eens slecht nieuws te verwerken, want niet alleen Marecek zou vertrekken, maar ook Tirpan is aan het praten met een ploeg uit Turkije. "Het is moeilijk. Ik hoor het ook in de wandelgangen dat er spelers voor de wedstrijd bezig zijn met andere dingen, maar ik ben geen trainer dat op zoek gaat naar excuses. We hebben de wedstrijd verloren op passie."