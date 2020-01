Het vagevuur van 1B? Spannender kan het niet: drie leiders én de voorsprong op de voorlaatste is... 3 punten

1B een gedrocht van een competitie? Wat het format betreft misschien wel, maar veel spannender dan de Proximus League zijn er niet veel competities. Met nog zes speeldagen te gaan zijn er drie leiders.

Autoritair kan je de leiders in 1B niet noemen. Ten eerste, delen Beerschot, Lommel en Westerlo de koppositie met z'n drietjes én sprokkelden ze 'maar' 13 op 24 in de tweede periode.

Lommel, dat nota bene een onvervalste degradatietopper speelde tegen Lokeren, kwam op speeldag 22 als eerste aan de leiding door een 1-0 overwinning op vrijdag. Zaterdag kregen ze gezelschap van Beerschot. De Mannekes deelden de punten met Union en pakten zo slechts 2 op 6 in twee thuisduels. Ze hebben met andere woorden een uitgelezen kans laten schieten om wél autoritair aan de leiding te staan.

De winnaar van het duel tussen OH Leuven en Westerlo zou ook mee aan de leiding komen met 13 punten en het waren uiteindelijk de Kemphanen die zegevierden. Drie leiders dus en hun leider op Roeselare, de voorlaatste in de tweede periode, bedraagt... drie punten. We hebben met andere woorden dus nog zeven kanshebbers op de tweede periodetitel.