Sterkhouder van Beerschot maakte voor eigen publiek rentree na drie maanden blessureleed: "Daar doe je het toch voor"

Na de mindere prestatie tegen Roeselare greep Hernan Losada in op drie posities. Een van de drie nieuwkomers in de ploeg was Ryan Sanusi. Hij startte voor het eerst sinds de blessure die hij op 26 oktober opliep tegen Lokeren.

Vorige week kreeg hij nog een invalbeurt van een tiental minuten tegen Roeselare, maar tegen Union stond Ryan Sanusi al van bij het begin tussen de lijnen én maakte hij de match vol. "Ik ben heel blij om terug op het veld te staan en mijn steentje bij te dragen", was de centrale middenvelder tevreden na de wedstrijd. Dat hij zijn rentree in de basis maakte voor eigen publiek was een leuk extraatje. "Daar doe je het toch voor." Over zijn eigen prestatie was de 28-jarige Antwerpenaar ook vrij tevreden. "De eerste helft zeker en vast, de tweede helft iets minder. Na de goal namen het team en ik wat gas terug en begonnen we achter de feiten aan te lopen", besloot hij.