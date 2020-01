"Nieuwe N'Golo Kanté" grof wild op de transfermarkt

Boubakary Soumaré is grof wild op de transfermarkt. De 20-jarige middenvelder speelt op dit moment bij Lille OSC en wordt gezien als de nieuwe N'Golo Kanté. Enkele Europese topclubs zijn dan ook geïnteresseerd in Soumaré.

In de zomer van 2017 kwam Soumaré over van de jeugd van PSG en dit seizoen is hij aan het ontbolsteren. Hij is een defensieve middenvelder en sterk in de balrecuperatie. Door zijn nog jonge leeftijd valt hij in de smaak bij heel wat Europese topclubs.

Vooral Manchester United en Chelsea worden genoemd. Bij Manchester United moet hij de blessurelast oplossen, want zowel Pogba als McTominay zijn nog een lange tijd geblesseerd. De kans is ook zeer groot dat Pogba vertrekt in de zomer en dus wordt Soumaré vooral gezien als zijn vervanger. Toch wil Manchester United deze maand al een bod uitbrengen.

Chelsea en Tottenham

Soumaré wordt gezien als de nieuwe N'Golo Kanté en bij Chelsea zou hij de oude Kanté moeten vervangen, want de Fransman zou in de zomer kunnen vertrekken bij Chelsea. Een deal zou er echter pas in de zomer kunnen komen.

Ook bij Tottenham wordt hij genoemd, maar deze kans lijkt kleiner. Bij Tottenham hebben ze met Gedson Fernandes namelijk al een andere middenvelder aangekocht.

Soumaré zelf zou dit seizoen willen volmaken bij Lille OSC. De jonge middenvelder heeft wel laten vallen dat hij de club meer dan waarschijnlijk zal verlaten in de zomer. Zijn voorkeur zou uitgaan naar Chelsea.