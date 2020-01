Genkse nieuwkomer maakt meteen indruk: "Twee jaar geleden wou hij stoppen"

Van een mooi debuut gesproken. De Noor Kristian Thorstvedt drukte bij KRC Genk meteen zijn stempel en scoorde ook een mooi doelpunt. En zeggen dat de aanvallende middenvelder ooit op het punt stond te stoppen.

Thorstvedt lijkt nu een mooie carrière voor zich te hebben, maar twee jaar geleden had hij er genoeg van en wilde hij gaan studeren in de VS. "Kristian speelde toen bij Stabaek, maar werd daar afgeserveerd. Volgens hen was hij niet groot en sterk genoeg. Kristian moest zich nog ontwikkelen", vertelt vader Erik Thorstvedt in Het Nieuwsblad.

"Toen hij met het plan op de proppen kwam om naar de VS te vertrekken, steunde ik hem daarin, maar ik zei: Laat me nog één telefoontje doen. Ik kende de coach van het Noorse Viking en vroeg hem of Kristian een keertje mocht komen testen. Die stage verliep goed en hij kreeg er een contract. Viking moest amper 10.000 euro ophoesten voor hem.”