Oostende: bibberend de laatste acht matchen in, maar deze week hopend op een eerste heropleving

Wordt het deze week eindelijk rustig bij KV Oostende? De deal met de Amerikaanse investeerders zou nog voor de match tegen Standard afgerond moeten zijn. Eindelijk, want heel de Kustploeg snakt ernaar.

De tijden dat het alle weken feest was in de bestuurskamers is al een tijdje voorbij, maar wat Oostende dit seizoen doormaakt, heeft veel weg van een calvarietocht. Door de financiële problemen moesten ze in de zomer ook de tering naar de nering zetten op de transfermarkt.

Zomermercato heeft zijn invloed

Dat is er vooral aanvallend aan te zien, waar er een nijpend tekort aan creativiteit en scorend vermogen is. Alles wat er aan de Kust landde, waren vrijwel allemaal heel goedkope of gratis opportuniteiten. Het is eraan te zien op sportief vlak. Maar de bestuurskamerproblemen hebben daar ook hun invloed op.

Dennis van Wijk, niet de man die dikwijls een blad voor zijn mond houdt, haalde het - ongevraagd - zelf al fijntjes aan na de match tegen Waasland-Beveren. "Het is hier nog geen vijf minuten rustig geweest sinds ik hier ben." Goh, Dennis, als dat je al stoort, moest je de rest van het seizoen eens meegemaakt hebben...

Tweespalt

Van Wijk sprak ook over de tweespalt die er is binnen de club. Voorzitter Frank Dierckens moest opboksen tegen dat andere zwaargewicht binnen de club, Patrick Orlans. Dierckens haalde de bovenhand, maar er zijn zaken blijven hangen. Beide partijen zouden nadat de rook is opgetrokken wel eens hun zegje willen doen over wat er allemaal gebeurde.

Het wordt dus zaak om zich na de economische redding ook nog sportief te redden. Een degradatie is het laatste wat Oostende nu kan gebruiken. Zondag zaten ze met z'n allen bibberend naar Cercle-Antwerp te kijken. Sommigen opperden zelfs om een bedankkaartje naar de tien van Antwerp te sturen... Nog acht matchen en dan moet de Zee kalm worden. Laten we zeggen dat er momenteel nog wel enkele Beauforts waaien.