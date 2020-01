KV Oostende neemt afscheid van CEO Patrick Orlans

KV Oostende neemt per direct afscheid van CEO Patrick Orlans. Orlans en voorzitter Frank Dierckens hebben in onderling overleg beslist om de samenwerking stop te zetten.

Patrick Orlans werd zes jaar geleden als commercieel directeur bij KV Oostende binnengehaald door Marc Coucke. Nu legt hij zijn rol als algemeen directeur (CEO) per direct neer. KV Oostende benadrukt op zijn clubwebstek dat de beslissing in onderling overleg is genomen.

Zowel Dierckens als Orlans reageerden kort. "Patrick heeft dag en nacht voor de club gewerkt. KVO heeft het succes van enkele jaren geleden mede aan hem te danken. Het is mooi dat we nu op een vriendschappelijke manier kunnen beslissen om een andere weg uit te gaan", aldus voorzitter Dierckens.

Patrick Orlans: "Ik ben bijzonder blij dat de voorzitter alles in het werk heeft gesteld om een oplossing te vinden voor KV Oostende. Nu er nieuwe bazen komen, is het tijd om afscheid te nemen, zodat ze met een andere aanpak aan hun opdracht kunnen beginnen. Ik wens KVO het allerbeste toe. Ik ben fier op wat me zijn allen gerealiseerd hebben. Voorzitter Frank Dierckens bedank ik ook voor zijn engagement, zowel vorig jaar als nu."