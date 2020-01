OHL-aanvaller Myny: "Wachten op mijn kans" en "Alles kan nog in deze tweede periode"

Olivier Myny kwam dit seizoen nog maar zes keer in actie voor Oud-Heverlee Leuven. Hij moest maanden geblesseerd toekijken, maar is nu opnieuw klaar voor de strijd.

De afgelopen weken fungeerde de 25-jarige rechtspoot als invaller. Toch hoopt hij snel nog eens aan een wedstrijd te mogen beginnen.

“Ik voel me goed”, vertelde hij op de Leuvense clubsite. “Ik ben honderd procent fit. Nu is het wachten op mijn kans. In de weinige minuten die ik krijg, probeer ik het beste van mezelf te geven. Meer kan ik op dit moment niet doen.”

OHL won de eerste periode, maar staat slechts vijfde in de tweede. Toch bedraagt de achterstand op plek één amper drie punten.

“We moeten doorgaan. Er is nog niets verloren. Alles kan nog. Het heeft geen zin om nu te gaan panikeren”, aldus Myny. OHL speelt vrijdagavond op Daknam tegen het geplaagde Lokeren.