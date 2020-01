LIVE: Hattrickheld Haaland zit opnieuw op de bank bij Dortmund, AC Milan gaat met Ibrahimovic op zoek naar 9 op 9

Vrijdagavond is een vrij rustige avond op de Europese velden, maar er staan toch enkele interessante wedstrijden op het programma. Borussia Dortmund en AC Milan komen in actie.

In de Bundesliga trapt titelkandidaat Borussia Dortmund af tegen 1.FC Köln. Hoewel het Noorse megatalent Erling Braut Haaland afgelopen weekend nog in een invalbeurt van nauwelijks 30 minuten tegen FC Augsburg een hattrick maakte, zit hij toch weer op de bank. Coach Lucien Favre kiest voor een 3-4-3 systeem met Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis. Bij Köln is er een basisplaats voor Sebastiaan Bornauw, Birger Verstraete is er opnieuw niet bij.

AC Milan begint er om 20:45 aan tegen het Brescia van Mario Balotelli. De aanvaller is er niet bij na zijn (domme) rode kaart van afgelopen weekend tegen Cagliari. AC Milan is de laatste weken beter bezig en gaat op zoek naar een 9 op 9 in de Serie A. Zlatan Ibrahimovic begint in de spits naast Rafael Leao aan de partij.

Verder speelt in La Liga Osasuna nog thuis tegen Levante en komt OGC Nice in de Ligue 1 in actie tegen Stade Rennes.