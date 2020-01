OFFICIEEL: Olympique Lyon plukt 'beste speler uit de Ligue 2' weg bij Le Havre

Olympique Lyon is een club die al jaren goed gebruik maakt van de eigen jeugdopleiding en een sterk scoutingsnetwerk. De Franse topclub heeft er nu een international uit Zimbabwe bij.

Vrijdagnamiddag presenteerde Olympique Lyon de Zimbabwaanse aanvaller Tino Kadewere. De spits komt over van AC Le Havre in de Franse Ligue 2 waar hij wel gewoon het seizoen zal uitdoen. Hij werd door France Football onlangs verkozen tot de beste speler van het jaar 2019 in de Ligue 2.

Kadewere is in elk geval bezig aan een uitstekend seizoen en maakte na 20 wedstrijden al 18 doelpunten en gaf ook nog eens 4 assists. Hij zou volgend seizoen wel eens samen met die andere winternaawinst Karl Toko Ekambi (Villarreal) de opdracht kunnen hebben om de gegeerde Moussa Dembélé te vervangen.