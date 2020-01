Vier doelpunten, twee strafschoppen, één lange onderbreking, maar geen winnaar in 'Hate Game' tussen RWDM en Club Luik

De wedstrijd tussen RWDM en Club Luik is zaterdagavond op 2-2 geëindigd. Molenbeek kwam twee keer op voorsprong, maar moest toch vrede nemen met een puntendeling.

RWDM kwam al na vijf minuten op voorsprong via Bova. Twintig minuten later klommen de bezoekers langszij. Mouchamps zette een elfmeter om en ging de gelijkmaker vieren voor tribune A. Voetzoekers, aanstekers en bierbekertjes waren zijn deel. Ref Malhaise legde het spel een kwartiertje stil en nadien was het al Luik wat de klok sloeg. Toch gingen we rusten met 1-1 op het scorebord.

De thuisploeg kwam veel gretiger uit de kleedkamer en kwam al snel op voorsprong. RWDM kreeg van op elf meter dé kans op de 3-1, maar de bezoekende doelman redde. Een kwartier voor tijd maakte Lallemand gelijk. Meteen ook de eindstand. Een gelijkspel waar beide teams weinig mee opschieten.