Bewondering voor Christian Brüls vanuit het Roeselare-kamp: "Schitterende voetballer"

Het is niet altijd dat het er na een wedstrijd nog hoffelijk aan toegaat tussen tegenstanders, maar bij Roeselare kunnen ze voor Westerlo wel het nodige respect opbrengen. Ze moesten dan ook hard knokken om een puntje te halen in Het Kuipje. Het vierde gelijkspel in vijf matchen.

Ruim een kwartier voor tijd viel eerst de 0-1 en onmiddellijk nadien de 1-1. Het had heel anders kunnen uitdraaien als kort voordien Wouter Biebauw een knal van Christian Brüls niet uit de hoek had geduwd. "Hij nam die bal heel goed op de slof, een beetje met buitenkant voet. Hij is een schitterende voetballer", strooit de doelman van Roeselare met lof naar de spelmaker van Westerlo. "Gelukkig hebben we hem niet al te veel gezien", vervolgt Biebauw. "Met zijn doelpunten en assists kan hij wel het verschil maken." Als keeper is dan ook telkens opperste concentratie vereist wanneer Brüls iets onderneemt richting doel. "Het zijn altijd zeer gevaarlijke ballen."