🎥 Maakte Acerbi in de Romeinse derby de vreemdste goal van het jaar?

AS Roma speelde zondagavond 1-1 gelijk in de derby tegen Lazio. Het tweede doelpunt was op zijn minst 'bijzonder' te noemen.

Edin Dzeko bracht de thuisploeg na 26 minuten op voorsprong, maar Francesco Acerbi wiste dat doelpunt acht minuten later op bijzonder vreemde wijze uit. Een lesje ‘hoe je het beter niet doet’ voor doelmannen. AS Roma had 67 procent balbezit en trapte 22 keer op doel, tegenover zes bezoekende schoten, maar gescoord werd er niet meer. FAIL | Lazio scoorde net het vreemdste doelpunt van het. 👀🤣 pic.twitter.com/BMXKa1FMDd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 26, 2020