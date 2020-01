Lookalike van Sander Berge zaait verwarring: 'Berge legt medische testen af bij Manchester United'

Terwijl Sander Berge nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Sheffield United doken plots de wildste transferberichten op over de middenvelder van landskampioen Racing Genk. Hij zou aan het trainingscentrum van Manchester United zijn gespot om er zijn medische testen af te leggen.

Dat is althans wat een Britse journalist de wereld instuurde, maar hij had zich grondig vergist. Het ging namelijk niet om Sander Berge, maar om een 15-jarige doelman. Voor plotse interesse vanwege Man United moet Racing Genk zich dus geen zorgen maken.

Lookalike van Sander Berge of niet? Oordeelt u vooral zelf...

Turns out it was all a false alarm.



A journalist from Manchester Evening News thought a 15-year old reserve team goalkeeper was Sander Berge. 😬😂 pic.twitter.com/J0Zd51k8JY