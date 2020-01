Deal is rond: waarom is Bruno Fernandes zo belangrijk voor Manchester United?

Nog even en Bruno Fernandes is een speler van Manchester United. Hij zou op weg zijn naar Manchester om zijn medische testen te doen en om zijn contract te tekenen. Bij Manchester United hopen ze dat Bruno Fernandes beschikbaar is voor de wedstrijd van dit weekend tegen Wolverhampton.

Manchester United moest diep in de buidel tasten voor Bruno Fernandes. Ze zouden 68 miljoen pond betalen, maar de Portugees zou dan ook een zeer belangrijke speler kunnen worden voor de Engelse topclub. Bruno Fernandes heeft dit seizoen namelijk spraakmakende statistieken. Hij scoorde al 15 keer en hij gaf 14 assists in 28 wedstrijden. Om u een idee te geven: Op het middenveld van Manchester United is Juan Mata de beste qua statistieken met 2 doelpunten en 4 assists, gevolgd door Andreas Pereira met 1 doelpunt en 4 assists. Een enorm verschil dus. De supporters van Manchester United hopen dan ook dat de aanvalslinie nu offensieve steun krijgt vanuit het middenveld, want de voorbije maanden was het zeker niet het geval.

