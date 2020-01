Wint Anderlecht de Russische jackpot? CSKA Moskou klopt aan voor jonkie van Anderlecht

Anderlecht hoopt deze winter nog een serieuze uitgaande transfer te kunnen realiseren, om zo de financiële put te verkleinen én op inkomend vlak nog iets te kunnen doen. CSKA Moskou zou op dat vlak wel eens de reddende engel kunnen zijn.

De Russische topclub informeerde volgens Het Nieuwsblad namelijk naar Alexis Saelemaekers. Anderlecht wou het twintigjarige jeugdproduct eigenlijk al afgelopen zomer verkopen, maar toen bleek er weinig interesse.

Saelemaekers kwam dit seizoen in zestien competitiewedstrijden niet verder dan twee doelpunten en evenveel assists, maar zou toch zeven miljoen euro moeten opbrengen.

De Club uit de Russische hoofdstad wil zich versterken met een aantal jonge talenten en is kapitaalkrachtig. In Rusland is de transfermarkt wel open tot 22 februari, dus voor Anderlecht zit er meer haast achter dan voor CSKA.