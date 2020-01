'Zivkovic trekt jaar na zijn vertrek bij KV Oostende al naar revelatie in de Premier League'

KV Oostende legde in de zomer van 2017 1,2 miljoen euro op tafel om Richairo Zivkovic los te weken bij Ajax. Floppen deed hij niet bij KVO, maar een sportief succesverhaal werd het nu ook weer niet.

In februari van vorig jaar legde de Chinese tweedeklasser Changchun Yatai 2,5 miljoen euro op tafel voor de snelle Nederlander. Financieel deden de Kustboys dus wél een uitstekende zaak.

Na zestien doelpunten in 25 wedstrijden in de Chinese tweede klasse, kan Zivkovic opnieuw een transfer maken. Sheffield United zou hem namelijk voor zes maanden willen huren. Volgens Het Nederlandse Voetbal International vertoeft hij nu al in Engeland om er zijn medische tests te ondergaan.