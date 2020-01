Moet de echte toptransfer nog komen? Haaland kan ook bij Dortmund voor een 'prikje' worden weggekocht

Borussia Dortmund heeft met Erling Haaland goud in handen. Het Noorse goudhaantje scoorde maar liefst vijf doelpunten in zijn eerste twee wedstrijden in de Bundesliga. De geelhemden wapenen zich best tegen nieuwe interesse.

Gelb und Schwarz betaalde amper twintig miljoen euro aan Red Bull Salzburg voor de 19-jarige sensatie. Erling Haaland tekende dan wel een contract tot 2024 in het Westfalenstadion, maar die lage transfersom heeft ook een nadeel. Bild weet namelijk dat Haaland ook bij Dortmund voor een prikje kan worden opgehaald. In het contract van de Noorse aanvaller staat een opstapclausule van amper 75 miljoen euro. Een peulschil voor pakweg Manchester City, PSG of Real Madrid. Peulschil Die absolute grootmachten zijn overigens nu wél geneigd om de portefeuille open te trekken. Aanvankelijk stonden er nog vraagtekens achter de naam van Haaland. Was hij geen ééndagsvlieg? Kan hij het ook in een topcompetitie bij een topclub? Vragen die inmiddels een antwoord hebben gekregen.