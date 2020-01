Na Berge ook Ianis Hagi op weg naar de uitgang bij Racing Genk?

Er beweegt heel wat in en rond Genk tijdens de winterse mercato. Zelfs na het nakende vertrek van Sander Berge lijkt een andere uitgaande transfer niet uitgesloten.

De balans van Ianis Hagi bij Racing Genk lijkt over te hellen naar een onvoldoende. In Roemenië wordt hij beschouwd als een grote belofte, maar die kon hij in België niet helemaal waarmaken. Gespreid over alle competities startte de 21-jarige middenvelder zeven keer. In de 19 matchen waarin hij in actie kwam scoorde hij drie keer en gaf hij drie assists.

Volgens Het Laatste Nieuws trekt Hagi deze maand de deur nog achter zich dicht bij de landskampioen. Naar waar hij eventueel zou gaan is nog niet duidelijk. De Roemeen ligt nog tot 2024 vast bij de Limburgers, die vorige zomer vier miljoen euro voor hem betaalden.