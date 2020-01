Teamspirit bij Beerschot: Prychynenko komt met heerlijk verhaal over Tinderdate

Beerschot is met twee op twaalf niet al te best bezig. Aan de sfeer in de kleedkamer zal het echter niet liggen.

Beerschot-verdediger Denis Prychynenko schreef op zijn blog een heerlijk verhaal neer over een Tinderdate die niet meteen bracht wat hij er van had verwacht.

“Toen het gedaan was met mijn vriendin downloadde ik Tinder. Ik had al snel een ‘match’ met een knap meisje. Jane. We stuurden wat berichtjes en wisselden gsm-nummers uit.”

“Na ongeveer een week spraken we af in een restaurant in Antwerpen. Ik was best nerveus. Toen ik er aankwam zag ik Raphael Holzhauser zitten. Hij was koffie aan het drinken.”

“Ik ging wat verderop zitten om het niet te ongemakkelijk te maken voor mijn date. Maar na een half uur zat ik nog altijd alleen. Ik stuurde Jane een berichtje om te vragen waar ze bleef.”

“Maar ze antwoordde dat ze er al was. Ik keek rond, maar zag haar nergens. ‘Kijk achter je, Denis!’ Ik keek achter mij en zag Holzhauser haast in zijn broek doen van het lachen.”

“Blijkbaar wist hij dat ik Tinder gebruikte en had hij een fake profiel aangemaakt. Hij had zich een volledige week voorgedaan als Jane om met mijn voeten te spelen.”

Prychynenko en Holzhauser nemen het vrijdagavond op tegen Westerlo. Of Prychynenko nog Tinder durft te gebruiken, weten we niet.