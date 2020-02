Carrasco maakt wederoptreden, maar kan verlies in Madrileense derby niet afwenden

Real Madrid heeft de Madrileense derby thuis van Atlético gewonnen. Bij de bezoekers maakte Yannick Carrasco in de tweede helft zijn rentree, maar ook hij kon de nederlaag niet vermijden.

Voor de rust was het een typische derby tussen de twee stadsgenoten: gesloten en weinig kansen. Atlético was wel de betere ploeg, maar kon dat niet omzetten in doelgevaar. Thibaut Courtois kende een heel rustige namiddag tussen de palen bij de Koninklijke.

Een doelpunt na rust van Benzema besliste uiteindelijk over de winst. Carrasco mocht invallen, maar kon het tij niet meer keren. Atlético staat vijfde maar kan dit weekend nog ingehaald worden door Real Sociedad en Valencia. Real staat nu virtueel zes punten voor op Barcelona.